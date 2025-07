Un fontanero estafa 4.000 euros a María Ángeles: "Me dijo que era un profesional y me fie de él"

La necesidad puede ser un filón para los estafadores, que se aprovechan de los momentos más vulnerables de las personas para sacar beneficio económico. Es el caso de algunos fontaneros, como el de María Ángeles, que llegó a estafarle 4.000 euros.

María Ángeles tenía una avería en el grifo de la ducha, algo que el fontanero nunca llegó a arreglar. En su lugar, le levantó el suelo, le picó las paredes, le cambió el váter...

Cada semana, el fontanero le pedía dinero a María Ángeles para comprar materiales de los que nunca le pasaba facturas. "Todos los lunes me pedía dinero", nos cuenta.

En uno de sus intentos de sacarle dinero, el fontanero le levantó el suelo a María Ángeles y nunca lo volvió a poner: "Me levantó todo el cuarto de baño y no me arregló nada".

Pese a que ha pensado muchas veces en denunciarle, María Ángeles aún no ha tomado acciones legales contra el fontanero que le arruinó su casa. ¿Conseguirá hacer justicia?