David Civera, el cantante que aparcó el éxito por su familia: "Prefería que me echaran de menos los medios, en lugar de mis hijos"

David Civera es uno de los músicos más reconocidos de nuestro país. Canciones como 'Que la detengan' o 'Bye Bye' aún siguen siendo un himno para toda una generación, que le vio apartarse de los focos poco a poco.

Superado por el ritmo del mundo del espectáculo, David Civera emprendió una nueva vida, viviendo de la música, pero permitiéndose cuidar de su familia, que hoy es su principal apoyo.

Aquel cambio de rumbo no fue fácil, pero David tiene claro que fue lo que necesitaba. "No quería que mis hijos fueran los hijos de David Civera y para eso me tenía que ir a Teruel, porque allí yo solo era David", nos cuenta.

Su nuevo single 'Dale P'alante' se ha convertido en un lema de vida. Su éxito y su carácter siempre han llevado por bandera el optimismo y el esfuerzo, algo que se ha visto reflejado en su carrera. "Yo subo a un escenario como el primer día", advierte.

Hoy, David Civera sigue cosechando éxitos, aunque de manera más relajada y permitiéndose disfrutar del camino. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!