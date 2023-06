La odisea de alquilar incluso teniendo un sueldo medio: "No me llega el dinero"

Encontrar un alquiler y poder pagarlo hoy en día va comino de ser más complicado que encontrar un trébol de cuatro hojas. Los alquileres están disparados y la realidad es que no dejan de subir porque no hay casas para alquilar y la demanda presiona. Si a esto le unimos que los salarios suben a otro ritmo el resultado es que tenemos un abismo entre los ingresos que cobran las familias y los precios del alquiler que les piden.

Trabajando para alquilar

En los últimos 10 años los salarios de media se han incrementado apenas un 3,4% pero los alquileres han subido un 51%. La diferencia es tremenda, el alquiler se incrementa 17 veces más que los salarios en la última década. Pongamos un ejemplo, en Málaga - la provincia donde más ha subido el alquiler en el último año- un piso de 80 metros cuadrados supera ya los 1.000 euros mientras el salario medio en Málaga son unos 1.600 al mes brutos. Sin retenciones e impuestos estaríamos hablando de que lo que llega a casa serían unos 1.300 euros de media. Viendo estas dos cifras parece poder pagar 1.000 euros de alquiler si los ingresos rondan los 1.300. La balanza está muy desequilibrada y lo peor es que muchos esta situación está provocando que propietarios piden precios desorbitados por viviendas que no cumplen unos mínimos.

Se dispara la necesidad de ayudas para alquilar

Luisa, tiene dos trabajos, unas horas como empleada del hogar y media jornada en el almacén de un supermercado. Su salario ,entre los dos trabajos, ronda los 1.100 euros al mes. Unos ingresos muy justo para hacer frente a los alquileres que se piden actualmente. Más de la mitad de sus ingresos se van para pagar el alquiler . Ella vive con sus tres hijos en la localidad madrileña de Ciempozuelos y ha tenido que solicitar una ayuda económica para poder llegar a fin de mes.

Como ella son cada vez más familias las que van a pedir estas ayudas al alquiler. Begoña Fernández, es coordinadora del área de Solidaridad del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, y reconoce que el "alquiler es el principal problema de las familias". Los salarios no han subido al mismo ritmo que los alquileres. Por ejemplo, en Ciempozuelos, los alquileres se ha duplicado en poco tiempo. Allí el presupuesto este año se quedará corto, así que Begoña, nos cuenta que tendrán que reorganizar las partidas para poder ayudar a más familias a pagar su alquiler. Actualmente están ayudando a unas 300 familias y con la subida de los pecios calcula que llegarán a las 400 ayudas este año.

Trabajar y no poder alquilar

En las inmobiliarias conocen bien el problema. Rosa Martín, gestora inmobiliaria de Remax en Ciempozuelo, nos cuenta que no hay viviendas para alquilar y los precios se han disparado tanto que tiene que decir que no a muchos que entran a su oficina. Entre los requisitos que se piden está que el alquilar no suponga más del 40% de los ingresos que tenga el futuro inquilino. Mucha gente llega aquí dice con salarios de 1.100 euros y con esos ingresos tendrán que ofrecerles viviendas de 400 euros que actualmente no hay. Estas familias lo tienen muy complicado, sólo les queda confiar en que el propietario acepte alquilarles la vivienda asumiendo el riesgo o sí un seguro de impagos