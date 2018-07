Nuevas imágenes de la detención de Ana Julia Quezada: perdió los papeles al ser increpada por los vecinos

En el momento de su detención algunos vecinos aseguraron haber escuchado que Ana Julia Quezada decir "lo siento". Sin embargo, nuevas revelaciones apuntan a que la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz dijo en realidad "lo sé".

Espejo Público reproduce la conversación que se produjo en el primer momento de la detención, cuando los agentes paran a Ana Julia:

Guardia Civil: - "Dame la llave. Dame la llave de contacto"

Guardia Civil: - "Está usted detenida"

Ana Julia Quezada: - "Ya lo sé. Lo sé"

Tras este diálogo los agentes comprobaron que Ana Julia trasladaba el cuerpo sin vida del pequeño Gabriel en el maletero del vehículo. Según fuentes de la investigación la detenida se mantuvo tranquila mientras la reducían y tan sólo perdió los nervios cuando los vecinos la increparon desde las ventanas. En este momento fue cuando se la escuchó decir: "No he sido yo. He cogido el coche está mañana".