Leire Díez, última hora en directo: "No soy ni fontanera ni cobarde"

"Ni soy empleada pública ni ocupo ningún cargo en el PSOE", ha asegurado Leire Díez. "Porque quiero explicarme con toda la libertad del mundo ayer solicité mi baja del PSOE, que espero que sea temporal. Yo solicité mi baja, yo, que quede claro", señala. "No soy ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo de investigación para finalizar mi libro. No me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones", ha concluido la 'fontanera' del PSOE.