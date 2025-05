Marcos de Quinto, sobre las críticas a pseudomedios en el Congreso: "Ya no hace falta coger un avión para sentirse en Venezuela"

El Congreso aprueba, con los votos en contra de PP y VOX, el cambio de reglamento del Congreso para expulsar a los que han definido como ultras y agitadores de la cámara. Básicamente se ha endurecido ese reglamento y regular el código de conducta de los periodistas que ejercen su trabajo en la cámara. El objetivo de esto es acabar con los falsos periodistas y ultras agitadores. Las sanciones que se contemplan, la expulsión durante cinco años por lo que se consideren conductas inadecuadas de los informadores como interrumpir una rueda de prensa, las faltas de respeto o amenazas

"Esto es una desgracia para el país"

Marcos de Quinto explica que "hay mucho político insultando a periodistas, hay mucho político señalando a periodistas y hay mucho político impidiendo que los periodistas hagan su trabajo porque nunca les dan la palabra porque hacen preguntas incómodas". Y, según en el empresario, lo aquí lo que hay "es una afán en estos momentos de que no se pregunte a determinados políticos sobre hechos que son muy importantes para la ciudadanía, sobre necesidades de información".

Además asegura que lo único que se está haciendo es que "en la izquierda parlamentaria, a partir de ahora, juzgue y decida qué periodistas son los que les gusta y que les conviene, que le hagan preguntas y qué periodistas les son incómodos. Esto es una desgracia para el país".

"Ya no hace falta coger un avión para sentirse en Venezuela, porque todas estas cosas nos hacen cada vez más sentirnos en Venezuela", dice de Quinto.

"Esto es periodismo"

Por otro lado, considera que "esto es periodismo" y "lo que no es periodismo es hacer las preguntas dulces y no preguntar nunca a los políticos sobre todos aquellos asuntos de escándalos y de corrupción, no preguntarles cuando se tiene la oportunidad de hacerlo"

"La función de un periodista en el Congreso es preguntar aquellas preguntas que pueden ser incómodas a determinados políticos. Y lo que pasa es que estos son los únicos que las hacen y además son los únicos a los que no se les da la palabra. Les he visto hacer preguntas muy respetuosamente y he visto, por ejemplo, a Patxi López dirigirse de una manera muy despectiva estos chicos que tienen unas grandes tragaderas. Son insultados constantemente por los políticos que les tiran el micrófono, que lo lanzan a la calle. Esto es una vergüenza y muy peligroso", dice tajantemente.

