Lucía Pérez, representante de Eurovisión en 2011, revela las presiones del festival: "El comentario del artista no vale de nada"

El sábado, Melody representaba a España en el festival de Eurovisión con su 'Esa Diva'. Sin embargo, desde entonces no se ha pronunciado acerca del resultado, inesperado para muchos, que la dejó en un puesto 24.

La noche estuvo cargada de polémicas, ya que algunos apuntan a que la carga política del festival perjudicó a Melody. Es por eso por lo que la cantante podría haber cancelado su agenda con la cadena, así como las presiones ejercidas por parte de la organización.

Lucía Pérez, representante de España en Eurovisión en 2011 que quedó en el puesto 23 tuvo una experiencia similar a la de Melody. "Estuve muy encorsetada por la organización", asegura.

Según nos cuenta, ella tan solo pudo escoger el vestuario, pero el resto, incluida la canción, estaban seleccionadas por la organización: "No me dejaban aportar, el comentario de la artista no vale de nada".

Son muchas las voces de antiguos participantes de Eurovisión que cargan contra la organización. ¿Será Melody próximamente una de ellas?