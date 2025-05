Primer avance de The Bear temporada 4: Carmy y Sydney en una carrera contra el reloj

Ya está disponible el tráiler de la temporada 4 de la serie ganadora del Emmy The Bear, producida por FX Productions. El estreno de la serie llega a Disney+ el 26 de junio con sus 10 episodios disponibles en España.

En la cuarta temporada de The Bear de FX, Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) siguen adelante, decididos no solo a sobrevivir, sino también a llevar a The Bear al siguiente nivel. Con nuevos desafíos esperándoles, el equipo debe adaptarse, amoldarse y superar las dificultades. Esta temporada, la búsqueda de la excelencia no se limita únicamente a mejorar, sino también a decidir a qué vale la pena aferrarse.

Póster temporada 4 de The Bear | Disney+

La serie también cuenta en su reparto con Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con Oliver Platt y Molly Gordon en papeles recurrentes.

The Bear de FX está creada por Christopher Storer, que ejerce también de productor ejecutivo junto a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer es coproductora ejecutiva y productora culinaria. La serie está producida por FX Productions.

The Bear de FX, elegida serie de televisión del año por el AFI en sus tres primeras temporadas, ganó 11 Premios Emmy con su segunda temporada, el mayor número de premios para una serie de comedia en un solo año. La serie también ha sido nominada y/o premiada en los Globos de Oro, los Premios del Sindicato de Actores, los Premios Peabody, los Premios de la Crítica, los Premios del Sindicato de Guionistas, los Premios del Sindicato de Directores, los Premios del Sindicato de Productores, los Premios NAACP Image, los Premios Independent Spirit, los Premios Golden Reel de MPSE, los Premios CAS, los Premios ACE Eddie y los Premios TCA, entre otros.