Manuel García Bengoechea, doctor, sobre el aumento de contagios: "Nos dimos por satisfechos con el confinamiento y se redujo la vigilancia”

España continúa con 1.126 rebrotes activos y con más de 12.400 contagios de coronavirus. Por su parte, Manuel García Bengoechea, presidente del colegio de médicos de Gipúzcoa, manifiesta que durante el confinamiento las cifras se fueron reduciendo, pero cuando se ha ido liberando la vigilancia y "nos hemos empezado a reunir" ha aumentado el número de contagios y "las cifras vuelven a ser inquietantes". Asimismo, considera importante la información respecto a la forma de contagio, "que es mucho mayor en sitios cerrados que abiertos, en terrazas es mucho más difícil el contagio que en locales cerrados".

Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha anunciado que se están agotando las reservas del medicamento Remdesivir en España por el aumento de casos de coronavirus. Sobre ello, apunta que este medicamento da un beneficio "relativo y se utiliza porque no hay otra cosa". Además, indica que no está estimado “si el pronóstico mejora". Manifiesta que, al igual que pasó los primeros meses del estado de alarma con la escasez de las mascarillas, probablemente dicho fármaco "no llegue para todos".

En cuanto a los negacionistas del coronavirus, entre los que destaca el cantante Miguel Bosé, comenta que le "preocupan porque dan ideas absolutamente trastocadas y que no son ciertas". Asimismo, también hay algunos médicos negacionistas que habrían participado en algunas manifestaciones, por ello ahora el Colegio de Médicos de Guipúzcoa estudia expedientarlos. García Bengoechea afirma que los colegios cuentan con una comisión deontológica y de alguna manera éstos les pondrán en situación de si realmente algunos médicos están en contra de la norma deontológica, y si es así, los colegios podrían iniciar acciones.

Por otro lado, en redes sociales se ha hecho viral un vídeo en el que enseñan el número de nichos ocupados en la Almudena, que refleja el aumento de fallecidos por la Covid-19. El doctor señala que no hay que olvidar que hay mucho personal sanitario que se "están dejando el pellejo y las UCI empiezan a tener volumen de enfermos Covid".

Puedes volver a ver la noticia sobre la entrevista a Manuel García Bengoechea, presidente del colegio de médicos de Gipúzcoa, en Atresplayer.