Miguel Bosé reaparece y cambia su discurso sobre el coronavirus: "El bicho existe y ha matado a mucha gente"

El cantante Miguel Bosé ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram con unas declaraciones muy diferentes a las que ha hecho anteriormente sobre el coronavirus. Ha reconocido que existe y que mata a "mucha gente".

"Me han castigado, he sido un niño malo. Entonces por una semana no tengo una de las tres redes. Estamos aquí para hablar de los temas que os prometí y empezamos por el bicho: el bicho existe y el bicho ha matado a mucha gente", decía en el vídeo que ha subido a su cuenta.

La protesta contra las mascarillas que se celebró en la madrileña plaza de Colón ha desatado las críticas y ha colocado al cantante en medio de la polémica, razón por la que este jueves ha decidido grabarse en vídeo para explicar lo que realmente piensa del coronavirus.

Tras reconocer que hay gente que ha muerto a consecuencia del coronavirus, señala: "nuestros mayores, nuestros abuelos, también se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado". "Fue devastador pero, a partir de ese momento, según los datos que el ministerio de Sanidad, la cifra ha dio bajando", explica casi sin voz.

"El bicho existe, nunca he dicho que no existiera lo que pasa es que en este momento su fuerza está disminuyendo, eso es oficial. En resumen, 'habemos' bicho", apunta el cantante al final de su vídeo.