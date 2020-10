'Lucía mi pediatra': "Hay que tener especial prevención con el coronavirus y los bebés"

Señala Lucía mi pediatra (Lucía Galán) que afortunadamente está demostrado la apertura de los colegios no ha incrementado el contagio de coronavirus. Eso es buena notica, valora, ya que no se ha detectado un incremento notorio.

Recomienda que en la campaña de gripe se vacunen aquellos niños que tengan patologías de riesgo, ya que debido a la escasez de las vacunas actualmente debe fijarse el foco en los más vulnerables.

Una de las dudas de muchos padres es cómo proceder si su hijo ha estado en contacto con un positivo de Covid o si se le ha realizado un test de detección. Explica que cuando al niño se le ha hecho la PCR por sospecha de Covid, ya que presenta síntomas, hay que permanecer en el domicilio hasta el resultado de la prueba.

Sin embargo, si se trata de un estudio de contactos el niño el pequeño se debe confinar durante 10 días realizarle una prueba PCR. Si el test resulta negativo el resto de convivientes puede hacer vida normal pero el menor debe seguir confinado hasta que se cumplan los 10 días.

Recomienda la pediatra que se extremen las precauciones cuando se trata de bebés. "No es momento para celebrar comuniones ni besar bebés que no conviven con nosotros, ya no solo por el Covid también por otras infecciones como las bronquiolitis", apunta.

Puedes ver la entrevista completa a 'Lucía mi pediatra' en Atresplayer.