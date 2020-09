La vecina de La Moraleja que habló del confinamiento en Espejo Público: "Es lamentable que los políticos me ataquen"

En sus declaraciones Laura aseguraba que "Alcobendas está muy cerquita pero en La Moraleja no estamos mezclados con las personas que viven allí en pisos". "Aquí es una zona muy tranquila, con muchos jardines, vivimos todos en chalet con bastante terreno al aire libre y si salimos es para dar un paseo por la zona y casi no me cruzo con nadie", señalaba. Además, destacaba que había "mucha gente de Alcobendas que viene a trabajar aquí en autobuses, pero eso ya depende de cada uno de la persona que tenga en su casa y cómo se cuide, es una lotería".

Sus palabras generaban un aluvión de críticas en redes sociales de quienes la tachaban de clasista. Laura ha querido intervenir en Espejo Público para aclarar sus palabras. Asegura que en ningún momento quiso menospreciar a nadie y reconoce que "usó un verbo que no era el adecuado". "Lo que quería decir es que en esta situación excepcional intentamos estar donde vivimos".

No se identifica con la figura de "ricachona ni pija de La Moraleja". "Soy una persona trabajadora, no soy ninguna ricachona, no vivo en un chaletazo enorme trabajo con mi marido desde los 23 años y no gano mogollón de dinero".

Lamenta que hayan hablado y le hayan criticado sin saber nada de su vida "de esa manera tan ruin".Determinados políticos han señalado su intervención como Pablo Echenique, Iñigo Errejón o Juan Carlos Monedero tachándola de clasista. Condena que los políticos hayan usados sus declaraciones para atacarla. "No me gustan cosas que hacen ellos mismos como Echenique cuando no pagaba a su trabajadora social, o Monedero que mientras agita manifestaciones en barrios humildes luego va a comer al barrio de Salamanca. No entiendo su mentalidad de progre pero cuando está en la misma situación que otros", afirma.

