La madre de Marta del Castillo: "Se abre la puerta a la esperanza el mismo día que nos dieron el mazazo de que la habían matado"

En la documentación que mostró Espejo Público quedaría probado que Miguel Carcaño falseó un contrato de trabajo y una vida laboral, según él con la ayuda de su hermano Francisco Javier Delgado, para obtener una hipoteca. Cuenta Carcaño que fue una discusión entre él y su hermano por sus impagos del préstamo lo que desembocó en la muerte de Marta.

Asegura que en la discusión tuvo lugar en el piso de Lexón XIII la noche en la que murió Marta. La joven intentó mediar entre los hermanos y Delgado le habría propinado varios culatazos con un arma que le habrían provocado la muerte a Marta.

Ahora la muerte de Marta será investigada de nuevo y se pondrá sobre la mesa esa falsificación de documentos. Eva y Antonio, padres de Marta se sienten satisfechos de este giro.

Antonio del Castillo se siente recompensado con esta decisión judicial después del trabajo que ha llevado conseguir toda la documentación original."Esperemos que a base de esto lleguemos a buen puerto", señalaba.

Eva Casanueva es más reticente con la justicia: "Siempre he dicho que creo en las personas. Espero que este juez instructor ponga todo en sus manos para que se pueda investigar esto que es un poco la punta del iceberg", destacaba.

Casanueva cuenta que recibía la noticia de la reapertura del caso justo cuando se cumplían once años de que había descubierto el crimen de su hija. "Hace 11 años a Miguel Carcaño le detienen el 13 de febrero y fue el día 14 de febrero cuando mi marido entró en la habitación y me dice que a Marta la han matado. Once años después hay una noticia que nos hace tener un poco de esperanza", señala.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.