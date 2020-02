La madre de Marta del Castillo: "Mi hija no aparece porque tiene 5 culatazos de revolver en la cabeza"

El periodista Nacho Abad contaba en primera persona a Eva Casanueva cómo el programa 'Espejo Público' ha llegado a los documentos que prueban el delito de Miguel Carcaño y su hermano por parte de madre, Francisco Javier Delgado.

En enero de 2008 muere Felisa, la madre de Carcaño y Delgado. Heredan el piso de León XIII, la casa en la que murió Marta. Miguel y su hermano apalabran que el pequeño le compraría la casa al otro. Carcaño no tenía empleo para poder pedir un préstamo por lo que ambos falsificaron un contrato de trabajo indefinido de camarero y un documento de vida laboral, según la versión de Carcaño. De esta forma el banco concedió un préstamo de 108.0000 euros, del que aportó 30.000 a su hermano.

Los problemas vienen cuando Carcaño comienza a retrasarse en los pagos y termina dejando la cuenta sin dinero. El día en que Marta del Castillo se encontraba en el piso de León XIII, cuenta Carcaño, su hermano le recriminó que no estaba haciendo frente a los pagos y terminó dándole una paliza.

Según la versión de Carcaño Marta salió en su defensa y agarró del cuello a Delgado, este le habría dado 5 culetazos con un arma y terminó con su vida.

Asegura Eva Casanueva que ella dio crédito a esta versión cuando Carcaño se lo cuenta a la Policía. Sin embargo, como Miguel había mentido tantas veces el juez no creyó esta versión.

Casanueva cree que el verdadero motivo de que no haya aparecido el cuerpo de su hija es que tiene 5 culatazos en la cabeza. La madre de Marta del Castillo cree que Carcaño no presta esta declaración por venganza, sino que lo ha hecho "porque desde su madurez entiende que no fue totalmente su culpa".

