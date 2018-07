La bronca entre Lucía Etxebarría y Beatriz de Vicente por la sentencia de 'La Manada': "Tienes un discurso rancio"

RIFIRAFE EN PLATÓ

La escritora Lucía Etxebarría y la abogada Beatriz de Vicente han tenido un encontronazo en plató por el tratamiento que se le ha dado al caso de 'La Manada' de presunta violación grupal. Etxebarría aseguraba que "hay muchas violaciones en las que por sistema no se cree a la víctima"·"Si yo tengo a cinco maromos encima y no me muevo y cierro los ojos, ¿qué es eso?", se preguntaba la escritora. La letrada le espetaba: "Tienes un discurso rancio y te lo dice una abogada". La abogada aseguraba que aunque se creyera su versión, hay que demostrar la culpabilidad de los acusados.