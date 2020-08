La anciana agredida brutalmente en Valencia: "Me quitó el monedero, me tiró contra la puerta y empecé a sangrar"

Este martes sobre las 14:00 horas una mujer de 85 años entraba en el portar de su domicilio cuando apareció tras ella un atracador. El sujeto le cogió el bolso, la empujó contra la pared y la golpeó hasta que la mujer cayó al suelo y seguidamente éste huyó. Éste consiguió llevarse su cartera, las tarjetas bancarias y el DNI, y lo único que ha podido recuperar la mujer ha sido el carnet de conducir.

La Policía Nacional ha detenido en la plaza San Agustín de Valencia a un hombre de 34 años, de origen rumano, como presunto autor de un delito de robo con violencia. Espejo Público ha podido hablar en exclusiva con la anciana, la cual manifiesta: "Me empezó a dar golpes, me metió la mano en la bolsa, me quitó el monedero, me tiró contra la puerta y después me volvió a tirar y es cuando empecé a sangrar".

La mujer comenta que fueron los vecinos los que avisaron a la ambulancia y a la Policía. Por su parte, un amigo de la familia manifiesta que tenía una herida en la cara bastante profunda y lamenta que tengan que pasar por ese tipo de sucesos. La Policía ya le ha tomado declaración a la mujer en su casa, ya que en estos momentos se encuentra con dolor de cabeza y está tomándose calmantes.

Varios vecinos agradecen que hubiera cámaras de seguridad en el edifico y aseguran que es una vecina muy querida por todos. "Mi hija se puso a llorar cuando le conté lo sucedido", indica una de ellas. Asimismo, como la mujer vive sola son los vecinos los que le hacen la compra y le tiran la basura.

Puedes volver a ver la noticia sobre la entrevista a la anciana de 85 años que fue atracada y golpeada en el portal de su vivienda por un atracador en Atresplayer.