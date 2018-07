Juan José Cortés, a los padres de Gabriel: "Les he dicho que no se vengan abajo y saquen fuerzas de donde sea"

Cortés se ha trasladado a Níjar para brindar su apoyo a los padres de Gabriel, desaparecido desde el pasado 27 de febrero cuando se dirigía a casa de un amigo. Asegura que este caso le recuerda mucho a lo que él mismo vivió con su hija. "Sólo estar con ellos y darles un abrazo ha supuesto una bocanada de aire", asegura.

Les ha aconsejado "que no se vengan abajo y saquen fuerzas de donde no las tengan" porque cualquier decisión que tomen ahora va a ser crucial a la hora de encontrar al pequeño. "Les he transmitido que confíen en que su hijo va a aparecer y que piensen en positivo. De momento que busquen un portavoz para hablar con la prensa", señala.

Recuerda que desde que se produjo el crimen de su hija han crecido los medios policiales en torno a la búsqueda de menores. "Hay una unidad de búsqueda de menores que se creó gracias al esfuerzo que se hizo en aquel momento y un protocolo de actuación urgente que se está poniendo en marcha".

El padre de Mari Luz confiesa que una parte de él murió con su hija y aún a día de hoy sigue viviendo momentos muy duros.