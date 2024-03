José Romo, ingeniero de caminos, sobre el puente de Baltimore: "No estaba diseñado para el impacto de ese barco "

La tragedia de la pasada madrugada del martes ha conmocionado a todo el país. Un carguero ha chocado contra el puente Francis Scott Key, el más importante de la ciudad estadounidense de Baltimore, y lo ha derribado. El barco perdió el control y chocó contra uno de sus pilares haciendo que la estructura se desplomara en solo 13 segundos al río Patapsco. Los integrantes de los vehículos que se encontraban cruzando el puente y varios trabajadores en labores de reparación se precipitaron desde una altura de 30 metros al agua. Hasta el momento se han localizado dos personas, una no resultó herida y otra de gran gravedad que finalmente ha fallecido.

Análisis con el ingeniero José Romo

Desde el programa Espejo Público hemos analizado las causas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y, ahora, desde el punto de vista de la infraestructura. José Romo, ingeniero de caminos, canales y puertos, explica los detalles del derrumbamiento del puente. "Hay que tener en cuenta la gran masa que tiene ese carguero", José cuenta que pese a que el barco no estuviera navegando a una velocidad muy rápida, de unos 7 nudos, la masa es tan inmensa que hace que la carga sea como la de 10.000 coches impactando contra ese puente. Algo que no estaba previsto y para lo que no estaba preparado.

"La pila no tenía capacidad resistente para ese gran impacto"

Hasta el nivel del tablero la estructura de los pilares que lo sujetaban era de hormigón y han quedado completamente destruidos. La perdida de los apoyos hace que el tablero principal del puente se derrumbe y se eleve por el lado contrario al impacto con el carguero de nombre "Dali". La estructura data del año 1977 pero José asegura que "hay que tener en cuenta que en los años 70 no había estas cargas, ni estos buques". Las defensas del puente Francis Scott Key, grandes pilares protectores, están colocados por delante y por detrás para protegerlo del impacto. "En este caso, no estaban diseñados para el impacto de ese barco".

¿Podría suceder en España?

El puente de la Constitución de Cádiz es el más similar al de Baltimore de nuestro país. Sin embargo, existen varias diferencias. En primer lugar, el puente de Cádiz está diseñado y proyectado con la normativa moderna que si contempla la existencia de buques de dimensiones y peso mayores. Además, las defensas están preparadas para amortiguar el golpe.

La reconstrucción de una estructura de estas dimensiones podría demorarse hasta 1 año.Las labores de búsqueda se han suspendido. Todavía hay al menos 6 personas que siguen desaparecidas. Sin embargo, la temperatura del agua, la profundidad, las mareas y el paso de las horas han agotado las esperanzas de encontrar a nadie con vida.