Taylor Swift estrena la primera canción de Reputation (Taylor's Version) en El cuento de la criada y los fans están en shock

Los fans de El cuento de la criada y los millones de swifties que esperan con ansia el anuncio de Reputation (Taylor's Version) se han quedado en shock con el penúltimo capítulo de la temporada final.

Y es que por primera vez se ha escuchado una canción del álbum regrabado de Taylor Swift, que aún no se ha estrenado. Se trata de 'Look What You Made Me Do', "mira lo que me has hecho hacer", un clásico de la artista y que encaja a la perfección con el tono de la serie.

Aquí puedes ver la escena al completo, revelada por la cuenta oficial con el guiño "Rebellion (June's version)".

Elisabeth Moss, protagonista y también productora en la serie, ha hablado muy emocionada de haber conseguido esta colaboración.

"Llevo tantos años queriendo usar una canción de Taylor en la serie, y por fin hemos encontrado en lugar perfecto para un tema suyo, y me alegro tanto de que esperásemos porque no podría haber una canción más perfecta para un momento más perfecto", asegura la actriz en Billboard.

"Taylor ha sido una inspiración increíble para mí personalmente. Como swiftie, y creo que puedo hablar por Yvonne Strahovski y todo nuestro cast también, que son todos swifties, es un honor poder usar su música en los capítulos finales de nuestra serie", asegura.

¿Significa esto que -por fin- tenemos el anuncio de 'Rep TV' a la vuelta de la esquina? Solo Taylor Swift lo sabe.