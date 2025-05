Un inesperado fallo de Rosa sirve la victoria en bandeja a Manu en El Rosco: ¿podrá darle la vuelta?

Manu y Rosa se han vuelto a ver las caras en El Rosco. Y ya van 125 veces. Esta vez, los concursantes luchaban por un bote de 1.624.000 euros, incentivo más que suficiente para darlo todo en la prueba final del programa.

En un principio, ninguno de los dos parecía querer arriesgar y han optado más por hacer tiradas cortas y seguras. Sin embargo, un error tempranero de Rosa iba a lastrarla el resto del duelo. Nada más decir la palabra equivocada, su cara reflejaba desilusión.

Pese a ello, se ha conseguido reponer y aunque ha cerrado la primera vuelta con un acierto menos que Manu, ha logrado adivinar cuatro palabras consecutivas para plantarse con 22 acierto y un único fallo.

La cifra de Rosa no era mala, pero se debía encomendar a que su rival fallase alguna o no consiguiese igualarla… pero no ha sido posible. Manu ha dictado sentencia y le ha enviado a la Silla Azul. ¡No te lo pierdas!