Evren sale del quirófano y corre a abrazar a Bahar: “Todo ha salido bien”

Evren ha entrado a quirófano sabiendo que se jugaba mucho más que una intervención. Con todo el equipo observando y las cámaras grabando cada movimiento, ha tenido que demostrar que sigue capacitado para ejercer como cirujano. Y lo ha hecho.

La operación ha sido larga, tensa y cargada de presión. Pero al salir, Evren ha abrazado a Bahar para darle buenas noticias: “Todo ha salido bien”.

Timur, que ha liderado el procedimiento, ha reconocido públicamente que Evren está preparado para seguir operando. Aun así, la tensión entre ambos no desaparece y Timur lo ha dejado claro: “Bahar no piensa si ama o no. Dice la verdad directamente. También haría lo mismo por mí”.

A pesar de las emociones cruzadas, la noticia es buena: Evren podrá seguir con su carrera como cirujano. Y eso, después de todo lo vivido, es un alivio para todos.