José Manuel García Margallo, sobre las tensiones con Estados Unidos: "España lleva en el punto de mira de Trump una buena temporada"

José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, analiza en Espejo Públicoel viaje de Sánchez a Pekín en plena guerra comercial con EE.UU.

Mientras las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China alcanzan niveles de máxima presión con la entrada en vigor de aranceles del 104% por parte de Washington, el presidente Pedro Sánchez ha realizado sendas visitas oficiales a Pekín y Hanói. Un gesto que, lejos de pasar desapercibido, ha levantado serias dudas sobre el rumbo de la política exterior española.

Este martes , en una entrevista exclusiva en Espejo Público, el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha sido contundente: "Me parece una decisión completamente equivocada, una más en la cadena de errores en política exterior de este Gobierno". Según explica, mantener la agenda a pesar del nuevo contexto internacional ha sido "una imprudencia" para España.

"No parece sensato ir a China en plena discrepancia con EE.UU."

Margallo recuerda que el viaje fue programado en septiembre de 2024, precisamente tras unas declaraciones polémicas de Sánchez defendiendo que se eximieran de aranceles a los coches eléctricos chinos. "Eso fue otro error. Cuando compites con vehículos subvencionados y por debajo del precio de mercado, eliminar las defensas comerciales es pegarte un tiro en el pie", explicó..

Para el exministro, el contexto ha cambiado radicalmente. Ha concluido que "hay un divorcio entre China y Estados Unidos, no hay nadie que no crea que vamos a un mundo bipolar, un mundo dominado por dos potencias y cuando están en pleno conflicto, no parece sensato ir a China", afirmó en exministro.

España lleva tiempo en el punto de mira de Estados Unidos

Margallo apunta que la desconfianza de Washington hacia el Ejecutivo español no es nueva. "Llevamos en el punto de mira de Estados Unidos una buena temporada". Ha recordado que desde la declaración en Rafa con el ministro belga sobre el reconocimiento del Estado palestino sin consenso con la Unión Europea y sin haberlo hablado con Estados Unidos, "esto es una operación muy compleja, no gustó".​

El exministro ha subrayado que "si hay un país que está en el punto de mira de Estados Unidos son los BRICS, fundamentalmente porque están negociando con sus propias monedas, ellos lo que quieren es su propia moneda y eso es lo que más daño le puede hacer a Estados Unidos cuya hegemonía se basa principalmente en la hegemonía del dólar".​

