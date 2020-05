Joan Mesquida, exdirector de la Guardia Civil: "Marlaska está haciendo un uso perverso del poder como un inquisidor político"

Grande- Marlaska ha acordado la salida del cuerpo del jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Fernando Santafé. Este cese se produce tras la salida de Laurentino Ceña, director adjunto operativo y la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos que preparaba un informe sobre las manifestaciones del 8M, que tuvieron lugar poco antes de desatarse la crisis del covid-19.

Joan Mesquida considera que se está haciendo "una utilización perversa del poder con arbitrariedad e injusticia". Cree que "Marlaska está actuando como un auténtico inquisidor político".

Relata que durante su trayectoria profesional él también vivió "situaciones similares". "Se me pidió algún informe y entró en mi despacho el director adjunto operativo a decirme que el juez había decretado que no se diera ninguna información fuera del círculo de los operativos. Pero nunca se me ocurrió entrar en ceses ni estas historias", señala.

Califica los ceses dentro de la Guardia Civil como "gravísimos" porque estamos en una "situación de excepcionalidad constitucional, en pleno estado de alarma". Apunta que la Guardia Civil ha advertido que la crisis del coronavirus podría traer un repunte de los disturbios sociales y se pregunta si en estas circunstancias es el mejor momento para reorganizar la cúpula. "Marlaska debería trabajar codo con codo para crear un plan de lucha contra la criminalidad en este futuro incierto que se avecina, esto es absolutamente gravísimo", incide.

Define Mesquida los ceses como "ataques a la independencia judicial y una injerencia arbitraria usando el castigo". A su juicio, el cese de Pérez de los Cobos "no mancha su hoja de servicio, sino que la engrandece".

