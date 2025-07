La disputa entre Jaime de los Santos y Afra Blanco: "Es un feminismo de escaparate"

Durante el debate desarrollado en la mesa de Espejo Público sobre las acusaciones de acoso contra Francisco Salazar, ex-asesor de confianza de Pedro Sánchez, Jaime de los Santos, vicesecretario de educación e igualdad del Partido Popular, ha mostrado gran enfado ante cómo el Partido Socialista ha abordado la problemática. Acusa a los ministros del PSOE de fingir desconocimiento sobre lo sucedido y dice: "Dejen de hacer grandes titulares y protejan a las mujeres, de verdad, en el interior de su partido".

El rifirrafe: "A ver si se nota"

Además, De los Santos se ha enfrentado a Afra Blanco, activista y sindicalista, por lo que él considera una reacción 'inadecuada', y ha pedido a la colaboradora que demuestre su indignación en mayor medida: "A ver si se nota". "Echaba en falta tu vehemencia en este tema", ha añadido.

El nuevo fichaje de Feijóo, le ha acusado de restar importancia al caso de Salazar y sólo querer centrarse en subrayar la Ley de Igualdad. Por su parte, Afra se ha defendido frente a la actitud del vicesecretario: "Vosotros no vais a estar más indignados que yo".

La colaboradora considera necesario que el PSOE de respuestas sobre el tema y califica como 'sin vergüenza' a Salazar. Ha explicado: "Me gustaría que el Partido Socialista aclarara si esta cuestión era o no un clamor. Si tenía o no denuncias. Lo que está claro es que si existían estos canales de denuncias, no son percibidos como seguros".

También ha mostrado su preocupación ante no denominar y procesar a estos hombres de forma adecuada. "No quiero que se trate este tema, como tantos otros que hemos visto en el pasado, como hombres babosos. (…) Si estamos ante un acoso sexual, es un delito."

Por último, ha querido recalcar la importancia de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres del año 2007 y la Ley de Paridad, que ha permitido a las mujeres tener representación en entornos de poder. Sin embargo, ha dicho: "Está claro que esto no es suficiente".

"Feminismo de escaparate"

De los Santos ha querido apoyar la opinión de Carmen Morodo, directora adjunta del periódico 'La Razón', dando así fin al rifirrafe con Afra: "Es un feminismo de escaparate".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.