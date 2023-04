Isabel Díaz Ayuso: "Pedro Sánchez usa a Yolanda Díaz como marca blanca porque le están dando vacío las encuestas"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha valorado la iniciativa de Pedro Sánchez de poner 50.000 viviendas de la Sareb en el mercado del alquiler a precios asequibles. Le sorprende "que el Gobierno a estas alturas busque soluciones a la vivienda en España después de tanto tiempo" y cree que esta "será la legislatura de la vivienda en Madrid". "Es un Gobierno muy obsesionado con la Comunidad de Madrid y con competir", señala.

Apunta Ayuso que ella preside un Gobierno que cumple las normas y la ley y con todas sus competencias recurrirá en los tribunales que se pueda esta medida. "Es un atropello contra la propiedad y no funciona. Yo soy la primera interesada, llevo 20 años viviendo de alquiler. Si tienes una vivienda y el Gobierno te la interviene no la sacas porque no te renta. Se va a desplomar la oferta y se va a considerar la vivienda en un bien preciado", mantiene.

Apunta Ayuso que ella misma es inquilina y respeta la propiedad de las personas que a ella se la alquilan. "Este Gobierno que todo lo impone y que el 70% de las medidas importantes las ha aprobado por decreto no da opciones para que a ti te sea rentable poner tu vivienda al precio que tú consideres", señala.

Los planes urbanísticos de Ayuso en la Comunidad de Madrid

Apunta Ayuso que tiene una legislación que le permite construir a mayor velocidad y mantiene que la Comunidad de Madrid es la que más vivienda con suelo protegido tiene en toda España. Tiene previsto llevar a cabo nuevos desarrollos urbanísticos que si no frenan podrán salir en los próximos meses y hacer desarrollo en el sur- sureste, la nueva operación campamento o el proyecto de Madrid nuevo norte. Quieren ayudar a los jóvenes para acceder a las hipotecas a través de avales y poner en marcha planes incentivos para muchas viviendas en la zona sur de Madrid llenas de casas que necesitan una rehabilitación y a las familias les cuesta hacer frente.

Las encuestas sonríen a Ayuso y le otorgan la mayoría absoluta después de 12 años sin mayorías absolutas en Madrid. Reconoce que tener la mayoría absoluta es el sueño de cualquier político. No quiere ser negativa y le preocupa relajare. "Soy de tendencia a preocuparme constantemente por todo. Me anima a pensar qué legislatura quiero", mantiene. Su plan es el de a trabajar 60 días seguidos todos los días todo el rato para intentar convencer a todo aquel que pueda tener dudas en votarla.

Ayuso pide apoyo para Núñez Feijóo

"Me siento profundamente española y España me importa más que nada. Lo que pase en La Coruña, en Cádiz o en cualquier pueblo de la Mancha, me importa", señala. Quiere que en España haya un cambio y le pide a los ciudadanos que confíen en Núñez Feijóo, que ha obtenido ya 4 mayorías absolutas. Asegura que al líder del PP no le gusta ser triunfalista ni vender las cosas por adelantado, ya que es humilde y le gusta ir paso a paso.

No vio la entrevista de Yolanda Díaz, líder de Sumar, en la que se queja del machismo que rodea la política pero sí cree que le debe todo a Podemos y ahora "Pedro Sánchez la usa como marca blanca porque ve que se desempeña su proyecto porque se ha dedicado a gobernar poder y a imponer contra los ciudadanos".