Beatriz Toribio, sobre la vivienda: "El tope del alquiler es una medida que se ha visto que no es la solución"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una medida que irrumpe en plena precampaña por las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Hasta 50.000 viviendas de alquiler a precio asequible de la Sareb.

Beatriz Toribio, la directora adjunta de Masteos, una empresa especializada en inversión en alquiler, ha hablado en el informativo matinal de Antena 3 Noticias sobre esta medida y si acabará solucionando el problema del alquiler.

"Esta medida tiene un punto positivo y es que, a diferencia de la ley de vivienda, sí que introduce más oferta de vivienda de alquiler en el mercado", aseguraba. Sin embargo, asegura que la Sareb tiene ya diez años "y los principales activos se han vendido y habría que ver de qué viviendas se trata porque el grueso de la oferta de la Sareb está en municipios donde precisamente no hay tanta demanda de alquiler como en la grandes ciudades", añade.

Toribio explica que hay diferentes mercados de la vivienda, "no es lo mismo lo que ocurre en Madrid, Barcelona o Valencia que en Cáceres", asegura. Pero ve como un problema generalizado la falta de viviendas, "sobre todo de viviendas de alquiler". La nueva ley de vivienda, pese a los cambios que se han introducido con este nuevo acuerdo, no es el principal problema que resuelva, muchas de las medidas que se incluyen son medidas intervencionistas que van a reducir más la oferta y que no van a solucionar el problema. Me temo que en muchos casos lo van a agravar", manifiesta.

'Topar' los precios de alquiler: ¿la solución?

Tras el acuerdo de la ley de vivienda, está previsto que Pedro Sánchez lo lleve al Consejo de Ministros de este martes. "Eles una medida que ya se ha puesto en funcionamiento en diferentes europeos ypor lo que comento, que reduce la oferta".

Cuando hay menos oferta, "los precios suben y además es más difícil que accedan a la vivienda precisamente las personas con menor poder adquisitivo".

La directora adjunta de Masteos apuesta por unas medidas más enfocadas a "introducir oferta de alquiler, alquiler asequible".