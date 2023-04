Díaz Ayuso, sobre 'topar' los precios de la vivienda: "Donde no sea obligatorio no lo aplicaré; es un atropello"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra la nueva ley de vivienda acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que previsiblemente mañana se aprobará en el Consejo de Ministros y también con el anuncio del líder del PSOE en plena precampaña de poner 50.000 viviendas de alquiler a precios asequibles.

Ayuso ha comenzado diciendo que le "sorprende" que el Gobierno "busque soluciones" a este problema ahora, "después de tanto tiempo". Además, la presidenta autonómica ha asegurado que al menos "un tercio de estas viviendas está sin construir, que la mayoría de viviendas no están en condiciones óptimas y un tercio de las mismas están habitadas".

"Ha sido una improvisación del Gobierno para intentar dar una solución que no se puede hacer de estas manera", añade.

¿Aplicará Ayuso el 'tope' al alquiler?

Una de las medidas de la ley de vivienda es limitar el precio de las viviendas en las zonas tensionadas. "Presido un gobierno que cumple las normas, que cumple la ley, pero allá donde no sea obligatorio no lo voy a hacer", asegura Ayuso.

Además, ha anunciado que recurrirá en los tribunales pues "es un atropello contra la propiedad, y podrá sonar bien, pero eso no funciona aquí ni en ningún lugar del mundo". "Se va a convertir la vivienda en un bien preciado y eso dispara los precios", añade.

La propuesta de Ayuso: rebajas fiscales e incentivos

Díaz Ayuso, quién se muestra crítica con la ley de vivienda del Gobierno durante la entrevista en 'Espejo Público', propone una serie de medidas que ella llevaría a cabo para paliar el problema del alquiler y que sea más accesible.

"Este Gobierno ¿por qué no le da opciones a las personas que tienen viviendas en propiedad le hace descuentos, rebajas fiscales, da incentivos para que a ti te sea rentable poner tu vivienda al precio que consideres y por tanto al sacar más viviendas baje el precio? ¿Por qué no hace este Gobierno algo por una vez hablando con los ciudadanos, hablando con los expertos y no arrollando?

La próxima legislatura será "la legislatura de la vivienda", según Isabel Díaz Ayuso, si el electorado sigue apoyándola en su candidatura. Madrid "es la comunidad autónoma que más vivienda protegida construye en España y la que más suelo protegido tiene". Apuesta por los "incentivos".