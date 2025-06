Isabel Díaz Ayuso: "Cuando queramos despertar en Cataluña la ruptura va a ser absoluta y será demasiado tarde"

Isabel Díaz Ayuso se sienta en el plató de Espejo Público un día después de la manifestación contra el Gobierno convocada por el PP y del plantón que dio en la conferencia de presidentes tras el uso del catalán y el euskera. No se considera una líder política radical ni cree que sea "radical ir a la raíz de los problemas y decir las cosas como son". "Muchas veces se apela a la moderación para que uno no diga lo que opina ni se sea sincero con lo que se piensa", señala.

Sostiene que siempre ha estado en contra de las ideologías porque "son apriorismos que marcan un pensamiento". Sobre el liberalismo, señala que una persona liberal es la que está dispuesta a sentarse con el que piensa diferente y sabe que hay unas reglas. "La libertad es la ley y saber que nadie es más que nadie. Cada vez más ciudadanos de lado a lado me votan porque no busco el enfrentamiento izquierda- derecha ni rico- pobre, busco gobernar para todos bajo los mismos principios y valores".

"Los asesores de la Moncloa se dedican a perseguirme todos los días de mi vida"

Asegura que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene más de mil asesores en la Moncloa que se dedican a perseguirle todos los días de su vida. "Para ver qué digo y luego crear campañas de comunicación. Han pasado ya cerca de 50 ministros. Están todos los días y a todas horas intentando acobardarme en una práctica chavista. Qué no me habrán revisado que ya necesitan fabricarme personajes para que me acobarde y buscar fantasmas para que no pise la calle", sostiene. "Te fabrican una imagen de una persona ricachona y fría. Todas esas técnicas que usan desde la Moncloa van directamente a minarme la seguridad o a que se me quiten las ganas".

"El Gobierno trabaja para demostrar que España es un país plurinacional cuando no lo es"

Mantiene que las prácticas del Gobierno son las de usar corrupción para tapar corrupción. "El Gobierno trabaja para demostrar que España es un país plurinacional cuando no lo es, pero así lo piden los socios. Por eso dicen que la amnistía es necesaria por la convivencia".

En opinión de Ayuso hay que fabricar una nación por el bien de todos los españoles. "Si lo denuncian es que vas contra Cataluña, esos son los sueños húmedos de los nacionalistas y esto es un paso más. A Sánchez nunca le ha interesado Cataluña ni las clases medias, solo ha querido rascar el movimiento nacionalista para mantenerse en La Moncloa", afirma.

"Cuando queramos despertar con el tema de Cataluña va a ser demasiado tarde"

Señala Ayuso que Sánchez "no llevó a la conferencia de presidentes a la España de las lenguas cooficiales". "Llevo la de la prepotencia y la chulería diciendo te planto aquí un traductor diciendo: "Fuera nos vamos a tomar el café en español y dentro con las lenguas cooficiales que ni dominan ellos mismos".

"En Cataluña cuando queramos despertar será demasiado tarde, la ruptura va a ser absoluta y nadie va a poder parar otro golpe y gobernará Bildu el País Vasco", sentencia. No entiende que cuando llegue el turno de presidentes se hable en vasco o en catalán cuando han estado hablando en castellano fuera. "Esta ridiculez de intentar demostrar que somos una nación plurinacional cuando lo que queréis es la ruptura de España y llevaros crudo el dinero de los españoles, por qué la tengo que alimentar con la normalidad que no es", se pregunta.

"Cuando habló el presidente gallego y balear hicieron una introducción en mallorquín que me parece bien pero a partir de ahí estamos hablando de problemas comunes. ¿A santo de qué no hablamos en una lengua común a puerta cerrada?". Sostiene que Sánchez pretende ser el jefe del Estado de una república plurinacional. "Nos están rompiendo el país a la cara a sorbitos y si lo denuncias eres extremista", denuncia.

