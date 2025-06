Sánchez se reúne con los lideres autonómicos en una tensa Conferencia de Presidentes, streaming en directo

Este viernes se celebra en Barcelona la XXVIII Conferencia de Presidentes en la que se reúnen Pedro Sánchez y los lideres autonómicos. No obstante, debido al tenso ambiente político, no hay expectativa de que se pueda cerrar ningún acuerdo.

Ya en la última conferencia celebrada en Santander no consiguieron acercar posturas. Ahora, con el estallido del caso de la publicación de los audios de Leire Díez sobre la UCO, y la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición, se prevé más complicado todavía. De hecho, el PP llegó a platearse no acudir a la reunión si no se incluían en el orden del día ciertas cuestiones, pero el Gobierno accedió finalmente.

Guerra de los pinganillos

Uno de los frentes abiertos es la inclusión, por primera vez, de las lenguas cooficiales con traducción simultanea en la reunión. La presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró en el día de ayer no pensaba ponerse los pinganillos. "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré", advertía. Ante esto Salvador Illa, ha afirmado que hablará "con toda naturalidad" en catalán.

La líder del ejecutivo madrileño también manifestó tener "pocas expectativas" en la reunión convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asegura que estas cumbres "solo sirven para su gloria".

Temas a tratar

A pesar de las expectativas de que no se lleguen a acuerdos, el presidente Sánchez ha enviado una carta a los presidentes autonómicos proponiendo un Acuerdo Estatal de Vivienda para 2026-2030, con medidas concretas como triplicar la inversión pública hasta casi 7.000 millones de euros, de los cuales el 60 % sería aportado por el Gobierno.

Aunque no ha entrado en detalles específicos de la propuesta, el Partido Popular ya ha criticado que el Gobierno utilice anuncios sobre vivienda en un momento en que, según ellos, está más afectado por la corrupción, y consideran que no tiene la credibilidad necesaria para liderar un pacto nacional.

También se prevé polémica por el acuerdo del Ejecutivo con ERC para dotar a Cataluña de una financiación especial, ya que los populares se oponen, al igual que rechazan la condonación de la deuda autonómica, y exigirán que se aborde de manera conjunta una reforma del modelo de financiación.

En materia de migración, los líderes del PP quieren que en la conferencia se reconozca que el control fronterizo y la gestión de inmigración son competencias exclusivas del Estado, rechazando claramente el acuerdo del Gobierno con Junts para compartir esas funciones con Cataluña.

