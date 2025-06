Ayuso cumple su amenaza y abandona la Conferencia de Presidentes cuando Imanol Pradales habla en euskera

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido su amenaza en la Conferencia de Presidentes. Ayuso ha salido de la sala donde se celebra la reunión cuando el lehendakari, Imanol Pradales, ha comenzado su intervención en euskera. Su intención sería volver a entrar cuando continúen las intervenciones en español.

Ayuso ya había asegurado que no usaría los pinganillos que ha repartido el Gobierno en la Conferencia de Presidentes de este viernes en Barcelona. Es la primera vez en la que se permite el uso de lenguas cooficiales con traducción simultánea. "Ya les digo que no me los pienso poner", decía Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

La dirigente del Ejecutivo madrileño cargaba contra el Gobierno central por permitir esta medida, asegurando que el Gobierno está haciendo "provincianismo con el secesionismo catalán" al promover el uso del catalán como herramienta política. "En lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo", ha denunciado.

Encontronazo entre Mónica García y Ayuso

Uno de los momentos tensos de esta Conferencia ha sido cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han tenido un encontronazo. García habría ido a saludar "con normalidad institucional" a Ayuso, cuando esta le habría quitado la cara y habría dicho algo como no querer saludar a "una asesina", a lo que titular de Sanidad ha respondido con sorpresa: "¿Perdona?".

"¿Saludas a una asesina?", ha sido la respuesta de Ayuso según el entorno de la ministra. Según el equipo de la ministra, Ayuso se ha dirigido "muy nerviosa, inquieta y agresiva" a Mónica García reprochándole que le hubiera llamado "asesina" por las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia. Al momento, la titular de Sanidad le ha respondido que eso era "mentira" y que "no debería mentir así".

La situación ha finalizado en un enfrentamiento en el que se ha acercado una persona de protocolo y las ha separado. Mónica García se ha pronunciado tras el encontronazo. Según indica, ha saludado "con la educación institucional que corresponde". "Su reacción ha sido desproporcionada y reveladora. Jamás la he llamado "asesina". Solo demuestra estar nerviosa por las imputaciones", ha afirmado.

Fuentes del gabinete de Ayuso también han confirmado el encontronazo con Mónica García. "La presidenta Díaz Ayuso estaba dando la mano y saludando protocolariamente a todos los ministros del Gobierno en la Conferencia de Presidentes. Cuando se le ha acercado la ministra de Sanidad, Mónica García, esta ha pretendido darle dos besos", han señalado. "Ayuso, que le ha ofrecido la mano, le ha preguntado si todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho ayer en la Asamblea y que eso no tenía un pase", han dicho.

