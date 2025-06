Ayuso denuncia las "prácticas chavistas" de Sánchez: "Ya necesitan fabricarme personajes para que me achante"

Isabel Díaz Ayuso ha denunciado este lunes al plató de Espejo Público las prácticas chavistas de Pedro Sánchez: "Siempre he recibido los ataques de Sánchez, es una práctica chavista para que me acobarde y me acompleje". La presidenta madrileña asegura que buscan deshumanizarla, fabricando una imagen de ella como "ricachona, frívola y sin sentimientos", con la intención de minar su seguridad y desanimarla, pese a que, sostuvo, "no tengo nada y se ha demostrado".

"Es todos los días, a todas horas, en todas partes, intentando acobardarme. Es una práctica chavista porque ¿Qué no me habrán peinado?, ¿Qué no me habrán revisado?, ¿Qué escrutinio no será que ya necesitan fabricarme personajes para que me acobarde, para que me achante, para que me acompleje?", se ha preguntado.

También ha señalado que nunca ha usado el poder de la Comunidad contra adversarios políticos, ni ha generado divisiones: "No levanto muros para dividir".

Moderación y radicalismo

Ayuso ha afirmado que no entiende por qué se mide al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en términos de "radicalidad". Según la presidenta madrileña, "radicalidad es ir a la raíz de los problemas y decir las cosas como son". Añade que, si se compara el extremismo con la moderación, "también me tiene que explicar qué es moderación, que no es en el caso del presidente". Para Ayuso, "muchas veces se apela a la moderación para que uno no diga lo que opina, para que uno siempre esté cediendo y que no se sea sincero y honrado con lo que se piensa". Señala que "se juega muchas veces con los términos y no sé en este caso qué diferencia hay con el presidente del PP".

Sobre si su planteamiento ideológico difiere del de Feijóo, Ayuso ha subrayado: "Siempre he estado en contra de la ideología porque marca un pensamiento y a partir de ahí nacen leyes y políticas sectarias, lejos del rigor jurídico, científico y de la verdad". Por eso, afirma, "siempre defiendo principios, valores y una forma determinada de ver la vida".

Polémica pnganillos

Ayuso ha abordado la polémica sobre los pinganillos en la Conferencia de Presidentes, señalando que el Gobierno "trabaja para demostrar, porque así se lo piden sus socios, que España es una nación plurinacional cuando no lo es”. La presidenta madrileña ha afirmado que "por eso nos dicen que la amnistía es necesaria por la convivencia, que hay que borrar delitos por la convivencia".

La presidenta ha denunciado ha advertido que "si lo denuncias, eso es que vas contra Cataluña". En su opinión, esta situación es "un paso más" y debe visibilizarse porque “así se lo exigen sus socios”. La dirigente ha criticado que el presidente Sánchez "lleva el catalán a Europa en vez de llevar el español"y que "nunca le ha importado el catalán ni las clases medias".

