Inés Arrimadas contra Salvador Illa: "Pido un ministro de Sanidad que no piense en votos sino en salvar vidas"

"Le insistí a Sánchez en el plan de vacunación. Dijo que estaba todo controlado y que el plan de vacunación estaba en el BOE. Yo le dije, creo que los expertos están manifestando muchas dudas" ha recordado Inés Arrimadas, líder de Cs, sobre el retraso en la campaña de vacunación del coronavirus, nada mas comenzar la entrevista en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias.

"Las tres cosas que pido son: un ministro de Sanidad a tiempo completo que no esté pensando en votos sino en salvar vidas. La segunda es acelerar los plazos de vacunación, tener un plan de vacunación nacional. Y la tercera, asumir que la tercera ola ya está aquí que van a hacer falta medidas. Estas son las tres prioridades" ha asegurado Arrimadas.

La líder de Ciudadanos también ha criticado las decisiones del Ejecutivo central ante las comunidades autónomas. "Me preocupa que le pongan el logo de Gobierno de España a la vacuna pero luego los problemas sean de las comunidades autónomas. No es fácil gestionar esta pandemia pero sino la gestiones los datos van a peor".

Inés Arrimadas ha criticado la salida de Lorena Roldán del partido Cs. "Estoy orgullosa con el papel que está haciendo Cs. En un momento como este, pensar en guardarte una sillita en un partido que estabas poniendo verde hace cinco días me parece que es demostrar que evidentemente no podías estar en Cs. Me dan igual los escaños. Quiero gobernar en Cataluña.

Inés Arrimadas, líder de Cs, está convencida de que no habrá más fugas al PP, como la de la dirigente catalana Lorena Roldán la semana pasada, sino recuperar a los que en su día perdieron la ilusión, como Francesc de Carreras, uno de los fundadores del partido naranja. También ha pedido una tregua política porque "la tercera ola del virus ya ha entrado" y ha pedido no tirarse "las vacunas a la cabeza", insistiendo además en que Salvador Illa no puede ser ministro de Sanidad "a ratitos", cuando le deja la campaña, por lo que debe irse cuanto antes.

