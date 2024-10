El histórico jurista Antonio Garrigues, sobre la polémica de las penas a los etarras y las conversaciones de Don Juan Carlos y Bárbara Rey

El histórico abogado Antonio Garrigues ha sido entrevistado por Susanna Griso en numerosas ocasiones y siempre ha dejado comentarios que se han convertido en vaticinios. En una de sus entrevistas en Espejo Público, en el año 2019 afirmó que la justicia funciona en nuestro país. Ahora, años después, se le ha preguntado por su opinión sobre la nueva ley que permitirá rebajas de penas para presos de ETA: “si un personaje político genera dependencias para quedarse en el poder, eso abre una vía de peligro. El poder es algo muy importante y mantener el poder es muy importante. En base a ese principio, hay muchos poderosos que hacen cosas que no deberían hacer y deberían hacerlas de otra manera”.

“Estos audios no son buenos para España”

Otra de las preguntas que no podía faltar en la entrevista, es sobre qué opinión tiene de los audios de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos: “Tenemos que tener en cuenta en estos momentos en España es que la utilización de este tipo de audios no es bueno para el país. Tenemos que empezar a mejorar la calidad ética. Este tipo de planteamientos no se imaginarían en ningún otro lugar de Europa. Ninguna monarquía de Europa haría esto porque daña al país y a la institución”. Y añade: “comprendo que a los medios les interesa una serie de temas, que a su vez les interesa a una parte de la población, pero yo te digo que esto no me gusta absolutamente nada”.

El cupo catalán

Garrigues también ha querido hablar sobre la financiación autonómica y ha sido muy contundente: “¿Por qué en España va a haber dos tipos de ciudadanos? Unos con más privilegios que los otros. Eso no puede ser”. El jurista cree que: “los propios catalanes son conscientes de ese tema y harán lo posible por mejorar su imagen y su posición. Cataluña me parece la comunidad más culta y ordenada que tenemos en este país. Creo que la comunidad catalana no merece ningún privilegio especial comparado con otras regiones. Tener ventajas fiscales les va a generar un problema”.

Los pronósticos de Garrigues

A menos de un mes de que se celebren las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Antonio ha hecho su predicción: “puede ganar Trump, seguro. En estos momentos Kamala Harris lo está haciendo muy bien, pero me parece que a pesar de todo Trump puede ganar porque tiene un crédito público significativo en Estados Unidos”.