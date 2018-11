UN CAFÉ CON SUSANNA

El jurista y político Garrigues Walker ha presentado en 'Espejo Público' su nuevo libro: 'Manual para vivir en la era de la incertidumbre'. Ha analizado en plató el posible veto de España al Brexit. "La Unión Europea no está cumpliendo su función porque el eje franco-alemán no está funcionando bien", afirma. Considera que el Brexit o Trump son manifestaciones del malestar ciudadano que ha provocado la globalización. Destaca el importante papel de los jóvenes en la sociedad, "no hay que aislarles". Hablando sobre el avance de las tecnologías, también considera que hemos perdido derechos importantes como el de intimidad y privacidad, "a través de la tecnología, el fenómeno de la condición humana se pone en riesgo".