Desde que se diera a conocer la sentencia del Tribunal Sumpremo sobre el 'procés' las manifestaciones violentas se han sucedido en Barcelona. Agresiones a los agentes de seguridad, barricadas, contenedores ardiendo, mobiliario público destrozados y cortinas de fuego ante las autoridades.

Esta está siendo la forma de protestar de un colectivo en desacuerdo con la sentencia sobre los políticos presos. Sin embargo, en medio de la violencia surgen iniciativas distintas que quieren llamar a la paz de un modo creativo. Es el caso de una bailarina de 'twerking' que en medio de una gran barricada en Barcelona no dudaba en echarse un baile. La propia bailarina ha compartido las imágenes con el siguiente mensaje:

"¡Lee con atención! Antes que nada me gustaría aclarar que esto no es ningún tipo de burla y mucho menos quiero ofender a la gente que sale a luchar por sus derechos. Dicho esto; esta es mi forma de expresar mi protesta. Soy consciente de que no todo el mundo lo tomará bien, pero tengo libertad de expresión como todos".