Fran Rivera, sobre las críticas por su vídeo de la desescalada: "El humor vale dependiendo de quién lo haga"

Fran Rivera comenzaba su intervención dando el pésame a Ana Obregón por la muerte de su hijo Álex Lequio a los 27 años después de dos años de lucha contra el cáncer. "Ana es una mujer a la que quiero muchísimo y esto que ha ocurrido es atroz. Yo no sé cómo se supera perder a un hijo, no quiero ni imaginarlo. No puedo ni pensar en ello", lamentaba.

En los últimos días Fran Rivera ha recibido una oleada de críticas en las redes sociales por un vídeo en el que comentaba en clave de humor las fases de la desescalada. El extorero emulaba a los Hermanos Marx y su mítico: "La parte contratante de la primera parte". Un vídeo que no ha sido entendido por todos del mismo modo.

Tras publicar este vídeo ha recibido insultos, amenazas e improperios de muchos internautas. "Todo lo que estamos viviendo es trágico, lo peor es que nos estamos acostumbrando. Pero es verdad que la vida sigue, es un mensaje que es brutal y crudo pero es real. El Gobierno está cambiando mucho en su toma de decisiones pero está cometiendo el error de hacerlo todo político. Creo que habría que centrarse en que los gestores sean gente preparada", afirma.

Se reitera en que el vídeo lo hizo en tono de humor pero cree que ahora hay mucha tensión en la sociedad ahora mismo ante cualquier manifestación. "Ahora sacan esto de contexto. Esa es la pena, de cómo algo de humor depende quién lo haga vale o no.No se me ataca a mí, sino lo que mucha gente cree que yo puedo representar", destaca.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.