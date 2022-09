Félix Bolaños: "Es difícil encontrar un español que no haya sido beneficiario de alguna política pública del Gobierno"

Señala el ministro de la presidencia Félix Bolaños que nunca se ha abandonado la vía diplomática desde la UE para hacer frente a la guerra de Ucrania. "Lo que deseamos todos es que se pare esta locura de la guerra", mantiene. Reconoce que Putin está redoblando la apuesta bélica, es consciente de que no le ha salido bien nada de lo que tenía previsto y ahora ha decidido movilizar a los reservistas con las consecuencias que está teniendo en su propio país.

Apuesta por dar "un trato humanitario y preferencial" a los refugiados de la guerra y pide que la UE vaya de la mano en establecer un trato comunitario a ese colectivo con decisiones compartidas. "Eso da fuerza a la UE y a los aliados", añade. Según los informes que maneja el Gobierno no hay una amenaza real de ataque nuclear en este momento pero no descartan ninguna opción porque "Putin ha entrado en una espiral de no reconocer que esta guerra no la va a poder ganar".

Desde el Ejecutivo están preparados para todos los escenarios porque son conscientes de que Putin usa el gas como un arma de guerra incluso antes de su invasión con Ucrania. Destaca que España está bien preparada para todos los escenarios. "No dependemos tanto del tubo argelino y ruso del gas, estamos preparado para que venga en barco y podamos regasificarlo y exportarlo a nuestros socios europeos", apunta. Sí reconoce que tienen las dificultades "propias de un mercado que se ha enloquecido". Destaca la excepción ibérica y asegura que ya estamos pagando un 20% menos de factura gracias a ella.

Defiende el gravamen sobre los ingresos de las empresas grandes energéticas pero matiza "que se puede pulir" siguiendo los mandatos de la Comisión Europea. Señala que "no se puede ocupar el espacio con el PP votando en contra el martes en España y a favor el jueves en Europa. Se trata de que los que más tienen aporten más para que el país pueda salir de estas dificultades", afirma.

Respeta las encuestas electorales porque cree que dan orientación de cuál es el estado de ánimo en un momento pero pone de relieve que el Ejecutivo está trabajando muy duro para paliar los efectos de la crisis. "Es difícil encontrar un español que no haya sido beneficiario de alguna política pública en este momento", mantiene. Bolaños se compromete además a actualizar la pensión conforme al IPC. "Espero que me grabe y que me invite cuando actualicemos al IPC de las pensiones", le pedía a la presentadora de Espejo Público Susanna Griso.