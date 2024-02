La exvicepresidenta, Carmen Calvo, sobre feminismo y sexualidad: "La monogamia es un sindiós"

La exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, acaba de publicar el libro titulado "Nosotras. El feminismo y la democracia", donde aborda "los grandes problemas de la desigualdad y las grandes soluciones que aporta el feminismo", según la autora.

Como apunta Susanna Griso en tono de humor, parecería que el reciente nombramiento de la exministra como presidenta del Consejo de Estado podría tratarse de un acto más en la campaña de lanzamiento del libro. Responde la exministra: "Total casualidad, un libro no se escribe de la noche al día, como se puede imaginar", y añade "Coinciden las cosas, no pasa nada, la vida hay que tomarla con un poco de calma".

Carmen quiere dar importancia al libro, al que coloca "en lo alto de un debate impresionante y nuclear para la democracia, que son los derechos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población de todo el planeta, de las injusticias históricas de las que venimos, del camino que han abierto otras, de las expectativas que tenemos ahora y el trabajo que viene ahora".

La publicación, de la editorial Planeta, ha sido presentada este miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, coincidencia también, que la política socialista relaciona con su nombramiento como nueva presidenta del Consejo de Estado, afirmando hace unos días que acepta el cargo por el "sentido romántico" de servir a España.

Polémico nombramiento

El nombramiento deMagdalena Valerio para el mencionado cargo fue tumbado por el Tribunal Supremo por no ser jurista. Calvo afirma que acepta "perfectamente" ese pronunciamiento contrario, pero "como jurista" asegura no entender "algunas de las cuestiones de esa decisión jurídica". La exministra declara que cumplirá con el procedimiento establecido que le exige su nuevo puesto, compareciendo en la comisión constitucional y hablando "con todos los grupos parlamentarios"..

Mientras el Gobierno de España defiende la designación de Carmen Calvo como presidenta de dicha institución, Ione Belarra, diputada de Podemos, no vería con buenos ojos el nombramiento, atribuyendo ideas "transfóbicas" y que tratarían de excluir del feminismo a la socialista, quien por su parte respondería: "Lo de que el mundo nace el día que tú te levantas, no te lleva a conocer todo el tablero de la realidad".

Desde el Partido Popular tampoco han faltado las críticas ante el nuevo puesto de Calvo, considerando que estaría beneficiándose de una 'puerta giratoria', a lo que responde de forma tajante: "Esto es una institución del Estado, esto no es una puerta giratoria. Una puerta giratoria es todo lo que han hecho otros, que se han ido a lo privado, donde la influencia del cargo que has tenido está detrás. Esto es algo que yo, dije hace mucho tiempo en un medio, que nunca haría y nunca haré", y aclara "yo me voy de una institución a otra".

El feminismo de "Nosotras"

El libro escrito por la exministra de la Presidencia, y que acaba de ver la luz, es un libro de perspectiva feminista, donde se analiza la historia de este movimiento hasta nuestros días, abordando múltiples temas.

"Yo distingo el feminismo natural e intuitivo que puede sentir cualquier mujer del mundo en su autopercepción de la propia dignidad, de la lucha por ella, por su papel en el mundo, por lo justo y por lo que considera injusto en relación a los varones", explica la exvicepresidenta primera, que prosigue: "El feminismo es la lucha de las mujeres desde hace más de 200 años justo cuando nos dejan fuera de la idea de ser ciudadanas, que es cuando nos organizamos de manera colectiva y empezamos a decir que ¿esto qué es?: ¿Igualdad, libertad y fraternidad, y nosotras no votamos?, ¿Y nosotras seguimos de estar excluidas de ir a la escuela, de los trabajos?, ¿No hemos contribuido a nada según la idea oficial del patriarcado?, eso hay que conocerlo."

Un mundo 'hipersexualizado'

Viendo las imágenes de unas niñas con poca ropa en el carnaval de Torrevieja, la ministra mantiene "que vivimos en un mundo hipersexualizado", afirmando además que es producto de "una frivolidad peligrosa", y asegura no compartir la idea de que en mundo actual "si lo tiene el mercado, se compra y se vende, lo damos por bueno".

Abolición de la prostitución

Carmen calvo se posiciona claramente en contra de que la prostitución sea legal, postura oficial del Partido Socialista en el que lleva tantos años militando. Respecto a su prohibición, espera que suceda "muy pronto".

"El feminismo en el que yo ando está en los derechos humanos y niega que la prostitución sea un trabajo", queriendo cambiar la conocida frase que afirma "Es el trabajo más antiguo del mundo", por: "es la esclavitud más antigua, el sometimiento de las mujeres y su sexualidad", y sentencia "yo nunca entenderé a las regulacionistas".

Sexualidad

La exvicepresidenta sostiene que en los últimos 30 o 40 años, se han asumido numerosos cambios de rol para la mujer, pero sin embargo "la sexualidad sigue siendo la misma". Explica que "los chicos se educan en la pornografía y asumen cosas inadmisibles", mientras que las chicas "no tienen formación".

Por otra parte afirma que existe la necesidad de "salir de los estereotipos" relativos a desterrar la sexualidad "a partir de una edad".

"La monogamia es un sindiós", expone Carmen Calvo, que considera la idea "disparatada", compartiendo la opinión de Manolo Vicent, al que cita: "Cuando ya te mueres a los 80 o a los 90 es muy difícil mantener una relación siempre. Esto era sostenible cuando te morías a los 50, que apenas te da tiempo a poner a los hijos mayores".

"¿Vamos a cambiar milenios, en 40 años?"

En las últimas décadas se han producido grandes avances en materia de feminismo, y el CIS aporta el dato que afirma que un 44% de los hombres cree que la promoción de la igualdad de las mujeres ha ido tan lejos que ahora se discrimina a la inversa. Aun así todavía se observan escenas como la que se producía este miércoles en la entrega de despachos judiciales por parte de S. M. Felipe VI, en la que la mesa presidencial estaba ocupada en su totalidad por hombres mientras que el 70% de los magistrados noveles serían mujeres.

Al respecto, la socialista asume que el cambio de "milenios de patriarcado" no se pueden cambiar ni en 4 décadas ni siquiera en un siglo, pero denuncia que este caso particular sería responsabilidad de "en general, varones jóvenes de ultraderecha, que se resisten a perder los privilegios [...] que no han hecho el trabajo de autoconciencia que hicieron mejor sus padres"

"Pensábamos que cuando la democracia avanzara y las relaciones fueran más igualitarias, más libres, más respetuosas entre hombres y mujeres habría menos prostitución, ¡Mentira!, que los jóvenes ya no irían a la prostitución, ¡Mentira!, que habría menos violencia, ¡Mentira! Estamos en el principio del desmontaje del patriarcado".

"Una tontada y una frivolidad"

En relación a la canción que representará a España en el festival de Eurovisión, Calvo mantiene una postura firme: "Resignificar una palabra requiere un esfuerzo importante. [...] No se resignifica en un festival de canción. Eso es una tontada y una frivolidad". No estaría de acuerdo en sacar de contexto lo que es para ella, "una canción que quiere tener votos y ganar dinero".

Ley de Amnistía

Sobre la mayor polémica en política de los últimos tiempos, en su día la exministra dijo que "un indulto total" suponía "un ataque al poder judicial", y según explica continuaría pensando lo mismo: "El indulto generalizado, que era lo que planteaba el independentismo era inconstitucional, porque el indulto generalizado está prohibido por la constitución".

Y Carmen Calvo continuaba argumentando en profundidad y enumerando las diferencias entre lo planteado en su día, por los responsables del 1-O y el 'procés', y la Ley de Amnistía que está por aprobarse en el Congreso de los Diputados por la mayoría parlamentaria.