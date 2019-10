Sujetando una bandera española este hombre se metía entre la multitud y era inmediatamente escoltado por los Mossos d' Esquadra para evitar incidentes. Los agentes le han llevado a una calle cercana en la que no había incidentes.

"¿Por qué qué no voy a venir con la bandera? He venido porque soy español y utilizo la Constitución española y la libertad para pasear por España", señalaba.

Aseguraba este viandante que se dirigía a otra zona pero le pillaba de paso acceder por la calle en la que se encontraba la multitud. "Yo hubiese seguido pero no me han dejado. Esperaré a que pasen y me subiré hacia arriba", lamentaba.