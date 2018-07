El doctor Eduardo Vela en el juicio por los 'bebés robados': con signos de demencia y no reconoce su firma

TRIBUNALES | VISTA ORAL

"Yo no sabía más que de tema médico". Es una de las pocas frases que ha pronunciado el doctor Eduardo Vela, acusado de participar en el robo de un bebé en 1969, Inés Madrigal, durante el juicio que investiga este caso y en el que no ha reconocido su firma en el parte de nacimiento de esta víctima. Pese a que el doctor Vela, de 85 años y para quien el fiscal pide 11 años de cárcel por este caso, reconoció su firma en la fase de instrucción, en la vista oral que ha comenzado hoy no lo ha hecho.