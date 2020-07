El concejal de Torrelavega pillado desnudo en una vídeoconferencia espera no tener que dimitir

Mientras el equipo de Gobierno de Torrelavega hablaba sobre la limpieza de los ríos, un concejal, Bernardo Bustillo, aprovecha para darse una ducha. Tenía que llevar a su hija al colegio antes de empezar a trabajar y pensó que podría ducharse mientras escuchaba la charla. El problema es que no se dio cuenta de que la cámara estaba encendida y acabó saliendo desnudo en la vídeoconferencia delante de la atónita mirada de todos sus compañeros.

Una de sus compañeras pide que le avisen para que apague la cámara o solicita que corten su imagen siendo consciente de la repercusión que puede tener este descuido.

Bernardo Bustillos ha emitido un comunicado. Entiende que es lógico que se convierta en algo viral, que nunca le ha avergonzado la desnudez y que no siente que tenga que pedir disculpas, ya que se estaba duchando para llevar a su hija a tiempo y no llegar tarde al trabajo.

"Mi cargo está a disposición de mi partido pero no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez", señalaba. Espejo Público ha hablado con el concejal Bernardo Bustillo y asegura que no no era consciente de que la cámara estaba encendida y su fuerte no son ni las nuevas tecnologías ni las redes sociales.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.