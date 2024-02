La doble tragedia de Oksana y Dymitro tras el incendio de Valencia: "Hemos perdido todo lo que trajimos de Ucrania"

La imagen del edificio calcinado en Valencia por las llamas les recuerda a lo que dejaron atrás, la guerra en Ucrania, su país de origen. Oksana y Dymitro son un matrimonio ucraniano que vivía en el edificio de Campanar que ardió en llamas en Valencia.

Llegaron a España huyendo de las bombas y de la guerra pero ahora tras el incendio de su vivienda, de nuevo, lo han perdido todo.

Doble tragedia

En su caso la tragedia se repite en poco tiempo. Primero perdieron su vida en Ucrania y ahora han perdido lo poco que tenían en su casa de Valencia. La pareja vivía en el edificio que ha sido devorado por las llamas.

Dymitro nos cuenta en el programa 'Espejo Público' que tras varios días "el schock ya ha pasado" y que ahora están más tranquilos pero no saben qué pasará después, insiste, "no sabemos si nos darán un lugar para vivir, pero la pareja asegura que "no nos iremos de aquí".

Esta pareja de jóvenes ucranianos habían decidido quedarse a vivir en España antes de que el fuego se llevara por delante el futuro que habían construido en el edificio de Campanar.

Desde que perdieron su casa están viviendo en un hotel donde han alojado a las familias afectadas. Oksana nos cuenta que "de momento nos han dado ropa" y que estarán alojados allí hasta el 29 de febrero.

Nadie les avisó

El día del incendio Dymitro recuerda que salió al balcón a fumar y eso cree que les salvó "dicen que fumar mata pero gracias a que salí a fumar al balcón vi el incendio y pude avisar a mi mujer y evacuar." Aseguran que no sonó ninguna alarma y que lo único que había era extintores en cada piso, pero no había ningún sistema más antiincendios insiste la pareja.

Oksana recuerda que a ellos "no les avisó nadie". Al salir al pasillo, explica la joven, "vimos a otros que también bajaban por las escaleras". Ellos salieron a la calle y recuerdan que todo fue muy rápido porque en 40 minutos el fuego había cubierto toda la fachada.