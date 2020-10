Podemos reconoce que el despido de su abogado José Manuel Calvente fue improcedente y le acusaron falsamente de acoso sexual

Unidas Podemos ha admitido que el despido del abogado José Manuel Calvente por supuesto acoso sexual a una compañera del equipo legal de la formación fue improcedente. La denuncia fue presentada por la supuesta víctima, la abogada Marta Flor y en el documento se añadieron otras acusaciones por acoso laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones.

Espejo Público ha rescatado unas declaraciones ofrecidas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en las que decía que "se trata de un caso de acoso sexual muy grave". El acusado respondía entonces: "Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá".

Este jueves 22 de octubre se celebraba el juicio, sin embargo las partes han llegado a un acuerdo y la causa ha quedado suspendida.

José Manuel Calvente ha emitido un comunicado en el que admite que "con este acuerdo queda liquidada y finiquitada mi relación laboral con el partido, con la satisfacción de que finalmente Podemos ha reconocido que mi despido fue improcedente y que no existían las causas que alegaron para cesarme, es decir, que el acoso sexual contra mi compañera de trabajo jamás existió".

