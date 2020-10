Teodoro García Egea: "Vox es el Podemos de la derecha, no apoyaremos su moción de censura"

El del PP recuerda que Pedro Sánchez llegó a las instituciones con una moción de censura donde decía que iba a eliminar la corrupción. "¿Hoy Pablo Iglesias de qué está preocupado de sus líos judiciales o de que la gente cobre el ingreso mínimo vital?, se preguntaba.

No le preocupa que la investigación del 'caso Kitchen' salpique al PP ya que "nadie de la dirección actual ni del partido está relacionado con este caso". Cree además que no se puede comparar un caso con otro". "No podemos dejar de repetir que quien está camino del Supremo no es un diputado cualquiera, sino el vicepresidente del Gobierno que tiene bajo su cargo a un montón de personas".

Le preocupa que la posición de la Fiscalía esté en manos de una exministra socialista como Dolores Delgado, relacionada con un exjuez de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón. "Todos los casos en los que Dolores Delgado intervenga deben tener la máxima transparencia. Sánchez con ese nombramiento ha degradado la institución y la justicia", añade.

Lamenta que España sea líder en paro juvenil y triplique la tasa de la Unión Europea. Cree que Sánchez va a subir los impuestos a los autónomos y el IVA de los servicios de logopedia y los dentistas. "Sánchez está endeudando a la generación que hoy llevamos de la mano al colegio para que Irene Montero sea ministra hoy y mantener a los miles de asesores que hay en Moncloa", afirma.

Señala García Egea que el PP dará su apoyo a Pablo Casado porque "es el único que puede disputarle la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez". No apoyarán la moción de censura que propone Vox "porque no suma en números". "Vox es el Podemos de la derecha, esa moción de censura refuerza a Sánchez".

