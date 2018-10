Los expertos advierten que dedicar más del 25% del sueldo a la hipoteca puede desembocar en problemas económicos

INCERTIDUMBRE DE LOS TIPOS

Los expertos recomiendan que el esfuerzo para pagar una hipoteca no esté por encima del 25% de los ingresos brutos anuales. Aseguran que en algunas zonas como Madrid y Barcelona se está sobrepasando ese porcentaje con la inminente subida de los tipos de interés que anuncian desde distintos sectores. Este es el caso de Carmen Moreno. Tiene una hipoteca desde el año 2007. "Me las veo y me las deseo para llegar a fin de mes", señala. Carmen paga una hipoteca de 900 euros con unos ingresos de 3.000 euros al mes. Señala que su situación económica ha ido empeorando en los últimos tiempos. Tiene dos hijos y reconoce que en muchos casos necesitan ayuda de la familia para poder llegar a fin de mes. "Mis hijos van a colegios públicos y no podemos permitirnos ningún extra. Vamos muy justitos y compramos productos muy económicos", sostiene.