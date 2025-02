¿Hay que volver a las rentas antiguas de la época de Franco? Debatimos en el Ring la propuesta de alquileres indefinidos de Más Madrid

En el RING del programa de hoy han debatido dos perfiles marcadamente opuestos: por un lado, Alejandra Jacinto, abogada en CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) y activista por el derecho a la vivienda. Por otro lado, Ion Goitia, propietario de numerosas viviendas turísticas. ¿Hay que limitar los alquileres indefinidos?

Para Alejandra, “es la mejor vacuna contra la especulación” y es una medida que, bajo su parecer, da seguridad a los inquilinos y a los propietarios. Asegura que funciona, ya que se ha aplicado en otros países de la Unión Europea como Dinamarca. Esta medida, cuenta, “permite evitar las tentaciones especulativas que tienen algunos propietarios de echar a algunos inquilinos porque no les resultan rentables y, así, subir los precios”.

Ion, por su parte, cree que estas medidas “desincentivan el que esos pisos se mantengan como hay que mantenerlos”, y hace que los propietarios pongan en duda la renovación de sus viviendas “si está costando dinero y pierdes rentabilidad”. Algo que Ion cree que a largo plazo los pisos serán cada vez más viejos y acabarán “como eran los de renta antigua de los años 80 y 90, en un estado lamentable”.

Edificios con dos accesos: para vivienda libre y para vivienda pública

Esa es la propuesta de los promotores catalanes: edificios con dos accesos para dos clases de personas. Algo que Alejandra cataloga como un “apartheid residencial” y una “aberración absoluta”, deseando que, si se hace, “aparezca una Rosa Parks que dijese que va a salir por el acceso principal”.

Algo en lo que Ion también está de acuerdo, pero critica que como resultado final “no se construyen viviendas de lujo en Barcelona” al tener que dar un 30% a vivienda social Algo que da como resultado, dice, que la persona que quiera comprar un piso de lujo “va a preferir comprar un piso de lujo antiguo, reformarlo a su gusto a estrenar y vivir ahí”, en detrimento de “compartir personas de un rango social diferente”. Unas declaraciones que reconoce que “suenan fatal, pero es que la realidad se impone al discurso”, añade.

"En Barcelona ha caído la construcción de obra nueva totalmente"

Poco ha tardado Alejandra en responderle: “si se incentiva que no se construyan tantos edificios de lujo, y que no se transformen viviendas residenciales en viviendas turísticas de lujo, mejor”, afirma con contundencia. Algo que Ion le sigue: “pero es que no se está construyendo nada. En Barcelona ha caído la construcción de obra nueva totalmente”. Alejandra le responde: “no es verdad, lo que pasa es que se tiene que construir vivienda social, y no vivienda para especular”, dice.

Ion tiene claro que, para que se construya vivienda “tiene que haber un promotor que gane dinero. Y si no, no se construye”. Y achaca parte del problema al Estado: “como ellos no quieren legislar para que los promotores ganen dinero, pues no se construye nada”. Y asegura que el motivo de ello es porque “el Estado se ha dado cuenta que tiene maneras más baratas de orientar el voto hacia sí, que construir vivienda pública. Por eso no se construye vivienda pública, porque es la manera mas cara de conseguir votos”, confiesa.

"El problema es que se sigue entendiendo la vivienda como una mercancía con la que especular"

Pero Alejandra le sigue achacando a Ion que el problema es que entienda la vivienda “como un bien o una mercancía con la que especular o ganar dinero. Como eso no debería ser así, hay que poner límites a la especulación”, asegura.

La respuesta inmediata de Ion fue decir que “si decís que no se puede ganar dinero con los bienes de primera necesidad, hay que cerrar las pescaderías, las carnicerías…”, repitiendo su mantra de “si no se gana dinero con los bienes de primera necesidad, se deja de producir bienes de primera necesidad”. Y aun cambiando el ejemplo, Alejandra le seguiría tildando de especulador “si cobrases 300€ por un kg de carne”: “sería indigno y probablemente se regularía para bajar el precio”, concluye.

