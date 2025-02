Carolina España, sobre la quita de la deuda a las CCAA: "Es una trampa fiscal, ¿dónde está el beneficio si no voy a tener ni un euro más?

Un día después de que el PP haya hecho un frente común contra el acuerdo bilateral del Gobierno con Esquerra para aprobar una quita de la deuda a las comunidades autónomas Espejo Público habla con la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Carolina España.

Mantiene que ella no da su apoyo a este acuerdo porque las CCAA "no podemos ser cómplices de las cesiones que se le están haciendo al independentismo". Señala que llevaron a los grupos políticos a esa sesión "para ratificar algo que ya estaba pactado" y que, en su opinión, en el orden del día de ese consejo tendrían que haber llevado una propuesta de reforma del sistema de financiación. "Eso se ha sustituido por la condonación porque los independentistas habían pactado la condenación para la investidura de Sánchez pero la reforma del sistema que solicitan las CCAA no existe".

"La ministra tiene que asumir su responsabilidad y decir cuántos recursos va a poner con el nuevo sistema de financiación"

Establece que esto no se trata de dividir ni sumar apoyos si no de "que la ministra asuma su responsabilidad y diga cuántos recursos va a poner con el nuevo sistema de financiación". Insiste en que la condonación de deuda el Gobierno la hace porque la pide Esquerra, pero cree que debe ser algo complementario. Se pregunta cuántos recursos van a llegar a cada comunidad autónoma.

Considera que el único ahorro que podrían tener las comunidades autónomas podrían ser los intereses pero el ahorro de intereses según el convenio no existe como tal. "En el caso de que hubiese ahorro de intereses no se pueden dedicar al estado del bienestar dijo la ministra", establece.

"Me pregunto cuánto dinero real va a llegar a Andalucía, cero euros", señala. Lo que solicita España es que lo que se ahorran en intereses se pudiera invertir en política social.

Califica esta reforma "como una ingeniería fiscal o trampa". ¿Dónde está el beneficio para las comunidades si no voy a tener ni un euro más para dependencia, Sanidad, Educación o mayores?, va a ser un cambio de deuda de un bolsillo a otro, es lo que tienen pactado con los independentismo".

