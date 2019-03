La declaración de la madre de Bretón, clave para que el juez sospechara de la familia

A pesar de que José Bretón estuvo hasta 12 veces en la finca de Las Quemadillas, su madre, Antonia, no aclara ante el juez si iba o no con frecuencia. Algo que sorprende viniendo de una persona que vive con él. "Me pasan tantas cosas que no se", es lo que asegura Antonia ante el juez cuando este le pregunta si sabe dónde se encuentran los niños. Al tiempo que defiende a su hijos, José Bretón como buen padre, "estaba loco con ellos. Quería que fueran unos niños modelo", asegura la Antonia. "Mi hijo es un buen padre y un buen hijo".

El juez sospechó, tras escuchar la declaración de Antonia, de que la familia de Bretón podría estar encubriendo algo. De hecho cuando le ofreció a Antonia volver a declarar, esta se negó.