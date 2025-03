Cuca Gamarra: "Sánchez no dice lo que va a costar la inversión en defensa y oculta información a los españoles"

La secretaria general del PP Cuca Gamarra se sienta en el plató de Espejo Público para analizar algunos de los últimos movimientos del Gobierno. Se pregunta de dónde va a salir el dinero para financiar el gasto en defensa y la OTAN que propone el Gobierno de Pedro Sánchez. "Los españoles no sabemos con certeza nada después de un debate en el que Sánchez habló más de dos horas pero del que salimos como entramos", afirma. Cree que Sánchez oculta información a los españoles y debe presentar el plan de defensa y explicar cómo va a financiarlo o cuánto cuesta.

Cree que uno de los problemas de la propuesta en aumentar el presupuesto en defensa es que exactamente no sabe a qué hay que prestar el apoyo. Plantea que se presente un plan de defensa y un presupuesto que sea transparente, conocer los riesgos y qué significan. "Que el Jemad y quienes estén al frente de los 3 ejércitos expliquen cómo se va a desarrollar ese plan de defensa y que se vote en las cortes como manda la ley", solicita.

Define al PP como "un partido serio y de Estado que forma parte del PP europeo donde los eurodiputados están apoyando el pan de rearme", El problema, indica, es que en España no se concreta el plan, la mitad del Gobierno no apoya a la otra mitad y no es capaz de decir en qué va a consistir ni plazos ni dinero.

La recomendación europea del kit de supervivencia

Sobre la recomendación europea de hacerse con un kit de supervivencia para 72 horas, considera que tenemos que saber que en el nuevo marco en el que nos movemos la amenaza es real y hay que ser conscientes ante lo que estamos viviendo. "Tenemos un Gobierno en el que la mitad quiere que nos salgamos de la OTAN y cuyos socios se manifiestan contra el propio presidente del Gobierno y eso no nos tiene que hacer olvidar la situación de alarma y realismo" .

"Estamos saturados y desbordados por la inmigración irregular"

Defiende Gamarra que la situación de la inmigración irregular es insostenible desde hace meses en España y las decisiones de devoluciones, como la que ha anunciado Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, no están motivadas por Vox. "Estamos saturados, desbordados y hay que llevar a cabo una política de control en fronteras", que, mantiene, no es nada nuevo a lo que les haya llevado Vox. La propia comisión europea en la que participa el PP está pidiendo que el pacto verde sea revisado porque no todo es satisfactorio para los intereses de los españoles, explica.

Afirma Gamarra que "el Gobierno e España mira hacia otro lado y hay mil menores, de los 4.000 que hay en Canarias, que son demandantes de asilo y con los que el Gobierno lleva más de un año mirando hacia otro lado y no asumiendo sus responsabilidades. "Hacía falta una política migratoria integral. Pedro Sánchez no tiene política de defensa ni de control migratorio", asevera.

Para Gamarra, el reparto de menores por comunidades no se ha establecido en criterios justos y objetivos. "No es justo que en ese reparto vayan a ir más menores a Melilla que a una comunidad como Cataluña. Cree que es un acuerdo de exclusión de dos CCAA en relación al resto y esa desigualdad es la que ahora el PP va a reclamar en el Tribunal Constitucional.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.