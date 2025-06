"Si conoces a la gente, no le das esa relevancia", afirma el alcalde de Vega de Pas sobre Leire Díez

Vega de Pas es un pintoresco municipio situado en el sureste de Cantabria, en la comarca de los Valles Pasiegos de donde residen unos 800 habitantes. En este pequeño pueblo Leire Díez Castro, bautizada ya como "la fontanera" del PSOE desempeñó un papel destacado en la política local de Vega de Pas. Fue concejala y teniente de alcalde por el PSOE entre 2011 y 2015, además de vicepresidenta de la Mancomunidad Valles Pasiegos durante estas fechas. La llegada de Leire Díez al ayuntamiento se produjo tras las elecciones municipales de 2011, en las que el PSOE, sin representación previa, obtuvo dos concejales.Estos formaron una coalición con el PP, que también tenía dos concejales, y desbancando así al Partido Regionalista de Cantabria, que había gobernado con mayoría absoluta desde 1995.

La etapa de Cantabria

El exalcalde Víctor Gómez Arroyo (PRC) ha acusado a Díez de manipular el voto por correo en esas elecciones, alegando un aumento inusual del 20% en un municipio donde normalmente no superaba el 1%.Sin embargo, estas denuncias no prosperaron judicialmente. Durante su mandato, Díez tuvo una relación conflictiva con Gómez Arroyo, quien la describió como una persona de carácter manipulador y con prácticas políticas cuestionable. Tras su etapa en el ayuntamiento, Díez continuó su carrera en el ámbito público, ocupando cargos en empresas estatales como Correos. La relación de Leire Díez con Vega de Pas estuvo marcada por su papel como teniente de alcalde entre 2011 y 2015, en un contexto político local complejo y con acusaciones de irregularidades electorales que no llegaron a ser judicializadas.

Su paso por Vega de Pas

Ahora en 2025, la "fontanera del PSOE"ha saltado a los titulares de la prensa nacional por verse envuelta en la filtración de audios donde presuntamente ofrece tratos favorables a cambio de información para desprestigiar a la UCO y a la Fiscalía anticorrupción. Tras varios días de escándalo el PSOE le ha abierto un expediente informativo pero se ha quedado en papel mojado después de que la propia Leire haya decidido voluntariamente dejar la militancia del partido socialista.

En "Espejo público" hablamos con Juan Carlos García Diego, actual alcalde Vega de Pas en Cantabria. Él es senador del PP, gobernó con Leire Díez y terminó echándola. Juan Carlos conoció a Leire Díez en 2011 cuando ella le propone un pacto para desalojar al alcalde del Partido Regionalista de Cantabria. Lo consiguieron y ella fue su teniente de alcalde.

- ¿Le dio la sensación de que aquella Leire Díez, una joven desconocida, estaba bien respaldada en el PSOE? "En aquel momento no creo que tanto. En ese momento no era tan conocida en el Partido Socialista pero sí era la voz del Partido Socialista en Vega de Pas" explica Juan Carlos García Diego a Susanna Griso.

Sobre el tema de la denuncia relacionada con el voto por correo del exalcalde de Vega de Pas García Diego cree que "decidieran que estaba correcto cuando era incorrecto. Además, sobraban votos para echar al alcalde, el ambiente que se vivía en el pueblo era irrespirable. Jamás pensé que se trasladaría a nivel nacional" y detalla lo que ocurrió para que tomara la decisión de sacarla de la alcaldía "la eché porque la forma de llevar al gobierno local no eran las que yo quería. Mi discurso de investidura era que yo si conseguía en mi época de alcalde unir al pueblo y a la gente me iba feliz a mi casa. Era un pueblo dividido al 50%, era un ambiente irrespirable". Por eso explica que "cuando entramos en el gobierno y la intención era seguir con lo mismo pero con las distintas personas, corte todo eso. En política hay que ser serio y si te tienes que ir a tu casa, porque tus principios y tu seriedad hace que los vecinos no entiendan porque le tienes que decir a uno que no, pues te vas".

El alcalde Vega de Pas en Cantabria detalla a "Espejo público" que "para mi la política local es más desinteresada, yo renuncié a todo, al sueldo, a todo gastos. Mi concejala y yo renunciamos al sueldo porque el ayuntamiento tenía una deuda del 130%. Yo he estado cinco años sin cobrar un duro cuando estaba a más de 100 kilómetros" y del otro lado cuenta que Leire Díez y otros "tuvieron que cobrar, cobraba sueldo" y dietas de los días de pleno.

Según Juan Carlos García Diego Leire "Mata por Sánchez" y tras la rueda de prensa que Leire Díezha dado él valora que "la rueda de prensa era lo esperado, si yo fuera socialista estaría muy triste. Ella es más socialista que periodista" y añade que "estuve casi 2 años y medio con ella. Es una persona que se acaba conociendo, procuraba evitar verla, no me sentía cómodo. Si tu conoces a la gente no les das ese espacio, esa relevancia".

